Почти 20 человек задержаны в связи с акциями из-за саммита G7 возле Биаррица

Полицейские задержали 19 человек в связи с протестами близ французского Биаррица, где проходит саммит G7, сообщает газета Sud-Ouest со ссылкойн а префектуру департамента Атлантические Пиренеи.

Ранее РИА «Новости» сообщали, что в соседней Байонне прошла акция протеста против президента Франции Эммануэля Макрона. Участники манифестации вышли на улицы с его портретами, похищенными из мэрий различных городов. Акция также прошла в коммуне Андай, расположенной вблизи границы с Испанией.

Также отмечается, что 17 задержанных были помещены под стражу - в основном за насилие к полицейским и ношение оружия.

Саммит G7 в Биаррице проходит с 24 до 26 августа и сопровождается многочисленными акциями. В субботу одно из шествий закончилось столкновением, в ходе которого полиция применила водометы и слезоточивый газ.