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Грузинский президент заявила о нарушении суверенитета страны после выборов в Абхазии

Грузинский президент заявила о нарушении суверенитета страны после выборов в Абхазии

 Стражи порядка перекрыли подход к зданию ЦИК в Сухуме

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1:26   26 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Грузинский президент заявила о нарушении суверенитета страны после выборов в Абхазии

Грузинский президент заявила о нарушении суверенитета страны после выборов в Абхазии

Грузинский президент Саломе Зурабишвили осудила прошедшие в Абхазии президентские выборы. Об этом она написала в Twitter.

По ее словам, фактические власти Абхазии провели в воскресенье «нелегитимные» президентские выборы. Отмечается, что Грузия осуждает данный процесс как «еще одно нарушение национального суверенитета».

Ранее грузинский МИД заявил, что считает президентские выборы в Абхазии нелегитимными и призывает международное сообщество к принятию мер для «приостановки незаконных процессов». Тбилиси утверждает, что выборы якобы противоречат нормам международного права.

В Абхазии в воскресенье прошли выборы президента. На пост главы государства претендует девять человек, в том числе - действующий президент Рауль Хаджимба, глава оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния и экс-глава Службы госбезопасности Астамур Тарба.

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Автор: Олег Королев
#грузия #абхазия

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