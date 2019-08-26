Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП в Дагестане

Один человек погиб, еще семь пострадали при столкновении двух легковушек в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя республиканского главка МВД.

Согласно данным ведомства, авария случилась около 20:30 мск, на федеральной трассе у поселения Уллубийаул.

В результате столкновения двух легковушек погиб один человек, еще семеро получили ранения. В числе пострадавших - двое детей. Все они были доставлены в больницу. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На месте инцидента работает оперативно-следственная группа. Автомобильное движение по трассе не нарушено.

В середине августа шесть человек пострадали в ДТП с участием пассажирской «Газели» в Каякентском районе Дагестана. Состояние двух пострадавших оценивалось как тяжелое. Четверо получили легкие травмы.