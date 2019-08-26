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0:44   26 Августа 2019
Весь мир

Того стало пятнадцатым государством, отозвавшим признание Косово

Того стало пятнадцатым государством, отозвавшим признание Косово

Пятнадцатым государствам, отозвавшим призанение самопровозглашенной республики Косово, стало Того. Об этом сообщил первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич..

В начале августа он сообщил, что вскоре назовет пятнадцатое государство, которое отзовет независимость Косово. Он уточнил, всего осталось менее сотни признавших.

В воскресенье в эфире телеканала Pink Дачич сообщил, что этой страной стала африканское государство Того. Соответствующая нота была направлена 28 июня, на Виводан.

День святого Вита (Виводан) имеет для сербов большое символическое и историческое значение. Он посвящен годовщине боя на Косовом поле 28 июня 1389 года с турками-османами.

В конце июля ЦАР сообщила, что стала 14 государством, которое отозвало признание Косово. МИД Сербии также заявлял, что ранее признание отозвали Мадагаскар, Палау, Соломоновы острова, Доминика, Коморские острова, Суринам, Папуа - Новая Гвинея, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Лесото, Бурунди и Гренада.

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Автор: Олег Королев
#сербия #косово #того

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