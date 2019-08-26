Того стало пятнадцатым государством, отозвавшим признание Косово

Пятнадцатым государствам, отозвавшим призанение самопровозглашенной республики Косово, стало Того. Об этом сообщил первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич..

В начале августа он сообщил, что вскоре назовет пятнадцатое государство, которое отзовет независимость Косово. Он уточнил, всего осталось менее сотни признавших.

В воскресенье в эфире телеканала Pink Дачич сообщил, что этой страной стала африканское государство Того. Соответствующая нота была направлена 28 июня, на Виводан.

День святого Вита (Виводан) имеет для сербов большое символическое и историческое значение. Он посвящен годовщине боя на Косовом поле 28 июня 1389 года с турками-османами.

В конце июля ЦАР сообщила, что стала 14 государством, которое отозвало признание Косово. МИД Сербии также заявлял, что ранее признание отозвали Мадагаскар, Палау, Соломоновы острова, Доминика, Коморские острова, Суринам, Папуа - Новая Гвинея, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Лесото, Бурунди и Гренада.