Трамп рассказал о наиболее частом вопросе на саммите «Большой семерки»

Американский президент Дональд Трамп рассказал о самом часом вопросе со стороны лидеров стран-членов «Большой семерки».

На своей странице в Twitter он написал, что наиболее частым вопросом был о том, почему американские медиа так сильно ненавидят США и желаю ей неудач.

Саммит «Большой семерки» проходит на юго-западе Франции в Биаррице.

В воскресенье Трамп на своей странице в Twitter написал, что перед его приездом во Францию «фейковые и мерзкие СМИ» заявляли, что его отношения с другими лидерами являются очень напряженными, и что два дня встреч будут катастрофой. Он заявил, что встречи «очень хорошие», а главы государств - «очень здорово ладят».

Также он отмечал, что «фейковые СМИ» пытаются привести США к экономическому спаду, а также предрекать экономический кризис в стране, чтобы ухудшить его шансы на переизбрание в 2020 году.