Стражи порядка перекрыли подход к зданию ЦИК в Сухуме

Сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) сосредоточены у стен Центризбиркома Абхазии, который находится в Сухуме. Об этом сообщает РИА Новости вечером в воскресенье, 25 августа.

Кроме этого, отмечается, что у здания, где располагается ЦИК, дорожная полиция перекрыла часть дороги. В остальном в центре города сейчвс сохраняется довольно спокойная обстановка.

В Абхазии в воскресенье состоялись выборы президента. Центральный избирательный комитет республики признал их состоявшимися. Явка избирателей преодолела порог в 50%., составив более 56% на момент закрытия участков. Предварительные результаты выборов ЦИК обещает предоставить уже утром в понедельник.