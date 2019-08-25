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22:28   25 Августа 2019
Россия

Дмитрий Дибров с молодой женой попали в ДТП

Дмитрий Дибров с молодой женой попали в ДТП

Шоумен Дмитрий Дибров с женой Полиной попали в аварию. Об этом супруга известного ведущего рассказала на своей странице в Instagram. Известно, что ДТП произошло в пятницу, 23 августа.

«Вчера врезались в дерево. Или оно в нас», — сообщила в подписи к фото девушка.

Она также призналась, что раньше любила экстремальные развлечения, однако была вынуждена отказаться от такого вида досуга после рождения третьего ребенка. После появления на свет чада Полина начала бояться высоты и скорости. При этом Диброва не уточнила, получил ли кто-то серьезные травмы в результате ДТП.

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Автор: Алла Ларионова

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