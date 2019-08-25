Лидеры стран G7 не договорились о возвращении России, сообщил источник

Вопрос возможного возвращения России в G7 обсуждался за ужином лидерами группы во французском Биаррице, но договоренности о возвращении Москвы сторонами в итоге достигнуто не было. Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах Европейского союза.

«Могу подтвердить, что этот вопрос действительно обсуждался вчера во время ужина», — заявил собеседник агентства, подчеркнув, что договоренностей на данную тема достичь не удалось.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить РФ на саммит G7, который пройдет в Америке в следующем году. Глава России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что Москва считает полезными любые контакты со странами «Большой семерки», а также не исключает возможности возобновления формата G8.