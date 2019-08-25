Петр Мамонов сообщил, что чувствует себя лучше после перенесенного инфаркта

Актер и музыкант Петр Мамонов, госпитализированный ранее с инфарктом, сообщил, что уже чувствует себя лучше, но пока останется в больнице, где будет восстанавливаться.

Слова Мамонова в воскресенье вечером приводит телеканал «360».

«Будем лечиться. Ничего сильно страшного нет. Инфаркт миокарда не очень обширный», - рассказал актер.

Ранее супруга основателя группы «Звуки Му» Ольга, сообщила журналистам, что врачи оценивают состояние Петра Мамонова как стабильное, но говорить о полном восстановлении пока рано. Поэтому все его выступления отменены. Также Ольга добавила, что муж попросил ее привезти ему в больницу аудиозаписи проповедей.

«Он думал, что сильный, нет, вот инфаркт! Я никак не ожидала, ни с какой стороны. Ему 68 лет всего, какой инфаркт. Но он своим сердцем, правда, за все переживает», - поделилась жена певца.

Сам Мамонов, рассказщывая журналистам. Как проводит время в больнице, заявил, что слушает выступление священника Дмитрия Смирнова, читает только Евангелие и христианского писателя-аскета Исаака Сирина.