Меркель прокомментировала возможность возвращения России в G7

Канцлер Германии Ангела Меркель связала возвращение РФ в «Большую семерку» с выполнением Минских договоренностей. По словам политика, в ходе обсуждения темы российско-украинских отношений в ходе саммита G7 во Франции «были общие и различные оценки». Но все страны-члены «Семерки», подчеркнула она, поддержали позицию ФРГ, которая ожидает прогресса в минском процессе, чтобы после этого Россия смогла присоединиться к клубу.

Ранее глава США Дональд Трамп заявил о работе над возвращением РФ в «Большую семерку». Американский президент заметил, что среди лидеров G7 есть сторонники реинтеграции Москвы. Помимо этого, Трамп допустил, что его российский коллега Владимир Путин будет приглашен на следующую встречу G7.