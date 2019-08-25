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 Порошенко обсудил с Волкером усиление санкционного давления на Москву

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Лидеры стран G7 не договорились о возвращении России, сообщил источник

Лидеры стран G7 не договорились о возвращении России, сообщил источник

 Меркель прокомментировала возможность возвращения России в G7

Меркель прокомментировала возможность возвращения России в G7
21:15   25 Августа 2019
Весь мир

Меркель прокомментировала возможность возвращения России в G7

Меркель прокомментировала возможность возвращения России в G7

Канцлер Германии Ангела Меркель связала возвращение РФ в «Большую семерку» с выполнением Минских договоренностей. По словам политика, в ходе обсуждения темы российско-украинских отношений в ходе саммита G7 во Франции «были общие и различные оценки». Но все страны-члены «Семерки», подчеркнула она, поддержали позицию ФРГ, которая ожидает прогресса в минском процессе, чтобы после этого Россия смогла присоединиться к клубу.

Ранее глава США Дональд Трамп заявил о работе над возвращением РФ в «Большую семерку». Американский президент заметил, что среди лидеров G7 есть сторонники реинтеграции Москвы. Помимо этого, Трамп допустил, что его российский коллега Владимир Путин будет приглашен на следующую встречу G7.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #меркель #g7

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