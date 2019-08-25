Перед новым саммитом «Нормандской четверки» необходимо провести большую работу

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что работа по проведению новой встречи в нормандском формате ведется.

«Новый саммит «нормандской четверки» прорабатывается, но ему должна предшествовать большая «домашняя работа», - сказал Песков.

Напомним: ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на пресс-конференции во Франции на полях «Большой Семерки», анонсировала саммит «Нормандской четверки» - Германии,Франции, России и Украины – которая. По ее словам в скором времени пройдет в Париже.