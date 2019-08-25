Полиция Гонконга начала применять водяные пушки

Полиция в Гонконге впервые с начала антиправительственных протестов применила водяные пушки. Соответствующая информация появилась в воскресенье, 25 августа, на сайте The South China Morning Post.

Издание отмечает, что водометы стражи порядка начали применять для расчистки улицы от баррикад, самих манифестантов на пути автомобилей не было. Ранее в Гонконге полиция применила слезоточивый газ против протестующих.

The South China Morning Post сообщает, что имеющиеся в распоряжении полиции водяные пушки могут выбрасывать более 1200 литров воды в минуту на расстояние 50 метров. Также в ней может содержаться слезоточивый гад. При этом, по инструкции, струи воды разрешается направлять исключительно в область ног.