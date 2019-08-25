Кремль надеется, что в странах G7 в вопросе взаимоотношений с РФ возобладает здравый смысл

Отношения России и подавляющего большинства участников «Группы семи» восстанавливаются и сейчас находятся на «достаточно позитивном треке».

Об этом в воскресенье заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва надеется, что у всех стран, входящих в G7, в вопросе восстановления отношений с РФ здравый смысл возобладает. При этом Песков отметил, что уже сейчас у России восстанавливаются отношения с Францией и Италией, а с Японией и Германией они традиционно остаются тесными.

«С некоторыми странами пока восстанавливать [отношения] не удается, но мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает», - добавил пресс-секретарь главы государства.

Напомним: ранее на саммите G7 во французском Биаррице президент США Дональд Трамп допустил, что в следующем 2020 году саммит пройдет в формате G8 – с участием России.