СК завел дело из-за побега мужчины из ростовской колонии

Уголовное дело против сотрудников исправительной колонии в Новочеркасске Ростовской области решено было возбудить после побега заключенного. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

В ведомстве подчеркнули, что в воскресенье из исправительной колонии №14, которая находится в Новочеркасске, сбежал один из заключенных.

«В Новочеркасске возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц исправительной колонии, допустивших побег осужденного», — сказано в сообщении СУ СК.

Сейчас устанавливаются конкретные сотрудники, которые допустили приведшую к побегу халатность.