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19:55   25 Августа 2019
Весь мир

СК завел дело из-за побега мужчины из ростовской колонии

СК завел дело из-за побега мужчины из ростовской колонии

Уголовное дело против сотрудников исправительной колонии в Новочеркасске Ростовской области решено было возбудить после побега заключенного. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

В ведомстве подчеркнули, что в воскресенье из исправительной колонии №14, которая находится в Новочеркасске, сбежал один из заключенных.

«В Новочеркасске возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц исправительной колонии, допустивших побег осужденного», — сказано в сообщении СУ СК.

Сейчас устанавливаются конкретные сотрудники, которые допустили приведшую к побегу халатность.

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Автор: Алла Ларионова
#ск рф #ростовская область #побег из тюрьмы

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