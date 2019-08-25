Германия и Франция стремятся встретиться с Россией и Украиной в рамках «Нормандского формата» и в скором времени саммит будет проведен в Париже.

Об этом федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила на пресс-конференции, которая прошла во французском городе Биариц, на полях саммита G7.

«Мы, Франция и Германия, подчеркнули, что хотим очень скоро сейчас, после подготовительной встречи советников и, соответственно, министров иностранных дел хотим саммит с российским и украинским президентами. Мы давно говорили о том, что, поскольку предыдущая встреча проходила в Берлине, то эта пройдет в Париже», - заявила Меркель.

По ее словам, стороны намерены приложить усилия, чтобы провести встречу в ближайшее время.

Напомним: ранее встречу в «Нормандском формате» обсудили президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, во время визита российского лидера в Париж.