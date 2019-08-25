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19:41   25 Августа 2019
Весь мир

Госдеп США предостерег Ливан от обострения напряженности в отношениях с Израилем

Госдеп США предостерег Ливан от обострения напряженности в отношениях с Израилем

Глава американского Госдепа Майка Помпео в беседе по телефону с премьером Ливана Саадом Харири призвал его не никаких предпринимать действий, которые могли бы привести к эскалации напряженности в связи с нападением БПЛА Израиля в южном пригороде Бейрута. Об этом сообщила пресс-служба главы ливанского правительства.

В ночь на воскресенье ливанское движение «Хезболла» сбило дрон Израиля неподалеку от Бейрута. Беспилотник, по некоторым данным, был взорван после того, как над ним потеряли управление. В итоге был нанесен материальный ущерб одному из зданий шиитского движения. Согласно другим данным, в рейде участвовало два БПЛА. Тот, который уцелел, был захвачен бойцами шиитского движения.

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Автор: Алла Ларионова
#израиль #ливан #госдеп сша

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