Порошенко обсудил с Волкером усиление санкционного давлении я на Москву

Бывший президент Украины Петр Порошенко встретился в воскресенье со спецпосланником США по Украине Куртом Волкером, и в ходе беседы отметил, что обсуждать возвращение России в формат G8 считает «преждевременным», а также призвал ужесточить введенный против Москвы санкционный режим.

Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность», которую возглавляет Порошенко.

«Пятый президент Украины отметил преждевременность и ошибочность разговоров о приглашении России к участию во встречах стран группы Большой Семерки... Собеседники обсудили продолжение давления на Россию путем дальнейшего укрепления санкций, в частности «азовского пакета», - говорится в сообщении, опубликованном на странице партии в социальной сети Facebook.

Там же отмечается, что Порошенко и Волкер обсудили необходимость решить вопрос с украинскими моряками, которые находятся в России под арестом из нарушение государственной границы РФ в Керченском проливе.

Порошенко в очередной раз заявил о необходимости ввести на территорию неподконтрольных Киеву районов Донбасса миротворцев ООН, а также напомнил о важности военно-технической поддержки со стороны США для противостояния «российской агрессии».