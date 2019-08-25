Джонсон не собирается платить ЕС при «жестком» Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о том, что Лондон не будет выплачивать полный объем отступных в размере 39 миллиардов фунтов стерлингов в случае выхода его страны из состава Европейского союза без заключения сделки. Об этом сообщает в воскресенье, 25 августа, ТАСС, ссылаясь на трансляцию телеканала ITV.

«Если мы выйдем без соглашения, то это, конечно, правда, что 39 миллиардов фунтов стерлингов, собственно говоря, мы больше не должны», — заявил премьер Британии.

В интервью Sky News, Джонсон заявил, что шансы на заключение сделки сейчас увеличиваются, но стране все же необходимо быть готовой к выходу из Евросоюза и без нее.

Соединенное Королевство должно было выйти из ЕС еще 29 марта этого года, но британский парламент постоянно отклонял предложения экс-министра страны Терезы Мэй по условиям соглашения о Brexit. Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, а вскоре и до 31 октября.