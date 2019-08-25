Рядом с территорией Роскосмоса в Подмосковье начался пожар

Огонь вспыхнул рядом с головным научным институтом Роскосмоса ЦНИИмаш, в состав которого входит Центр упования полетами. Инцидент произошел в подмосковном Королеве, передает пресс-служба ЦНИИмаш. Известно, что пожар повторился там же, где был 15 июня этого года.

Пожар начался в здании, которое находится в собственности ООО «Никелевый Штейн». Оно находится на территориях, граничащих с территориями ЦНИИмаш.