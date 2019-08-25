Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Рядом с территорией Роскосмоса в Подмосковье начался пожар

Рядом с территорией Роскосмоса в Подмосковье начался пожар

 Милонов высказался против снятия моратория на смертную казнь в России

Милонов высказался против снятия моратория на смертную казнь в России
Поставки дизеля из РФ на Украину сократились вдвое

Поставки дизеля из РФ на Украину сократились вдвое

 Зеленский рассказал о мифическом взятии казаками крепости Дюнкерк

Зеленский рассказал о мифическом взятии казаками крепости Дюнкерк
Вашингтон сообщил о торговых переговорах с Японией

Вашингтон сообщил о торговых переговорах с Японией

 Три человека погибли в Альпах при падении самолета

Три человека погибли в Альпах при падении самолета
Рядом с территорией Роскосмоса в Подмосковье начался пожар

Рядом с территорией Роскосмоса в Подмосковье начался пожар

 Милонов высказался против снятия моратория на смертную казнь в России

Милонов высказался против снятия моратория на смертную казнь в России
Поставки дизеля из РФ на Украину сократились вдвое

Поставки дизеля из РФ на Украину сократились вдвое

 Зеленский рассказал о мифическом взятии казаками крепости Дюнкерк

Зеленский рассказал о мифическом взятии казаками крепости Дюнкерк
Вашингтон сообщил о торговых переговорах с Японией

Вашингтон сообщил о торговых переговорах с Японией

 Три человека погибли в Альпах при падении самолета

Три человека погибли в Альпах при падении самолета
18:22   25 Августа 2019
Россия

Рядом с территорией Роскосмоса в Подмосковье начался пожар

Рядом с территорией Роскосмоса в Подмосковье начался пожар

Огонь вспыхнул рядом с головным научным институтом Роскосмоса ЦНИИмаш, в состав которого входит Центр упования полетами. Инцидент произошел в подмосковном Королеве, передает пресс-служба ЦНИИмаш. Известно, что пожар повторился там же, где был 15 июня этого года.

Пожар начался в здании, которое находится в собственности ООО «Никелевый Штейн». Оно находится на территориях, граничащих с территориями ЦНИИмаш.

«Пожар не создал угрозы для работы Центрального научно-исследовательского института», — подчеркивает пресс-служба, отмечая, что ЦНИИмаш функционирует в штатном режиме.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#пожар #роскосмос

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...