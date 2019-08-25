МО сообщает об оснащении подразделений сухопутных войск новыми средствами связи и техникой

Как сообщает оборонное ведомство на своем официальном сайте, армейские подразделения получают бронированные автомобили повышенной защищенности «Тайфун-У» и «Тайфун-К», разведчикам поставляются переносные радиолокационные системы «Аистенок» и «Фара-ВР и бронеавтомобили «Тигр-М» с боевым модулем и дистанционным управлением «Арбалет-ДМ», а связистам – современные спутниковые станции Р-441ЛМ и Р-444НЛ.

Как заявил на прошедшей в июне коллегии Минобороны глава ведомства РФ Сергей Шойгу, до конца 2019 года российская армия получит 3 400 единиц нового 1 600 единиц отремонтированного и модернизированного оружия.

«Воинские части постоянной готовности будут обеспечены вооружением и военной техникой на98,6%, в том числе современным – на 67,8%, а исправность парка будет поддерживаться не ниже 93,8%», — уточнил министр.

При этом он добавил что к концу первого полугодия заключено свыше 3 300 государственных контрактов, которые охватывают порядка 90% выделенных средств.

В августе Шойгу посетил Уралвагонзавод, где ему продемонстрировали новейшую разработку на базе танка Т-72Б3 – робототехнический комплекс тяжелого класса высокой защищенности.

О данной разработке впервые стало известно год назад – в августе 2018 года. По задумке конструкторов, штурмовой робототехнический комплекс на базе шасси Т-72Б3 способен вести огонь по заданным целям в программируемом режиме и сохраняет боеспособность после подрыва на мине и попадания 10-15 гранат, выпущенных из РПГ. Комплекс включает в себя четыре танка-робота, оснащенных различными вооружениями, управление которыми ведется из высокоподвижного пункта дистанционного управления на той же базе.

Уралвагонзавод, как сообщалось на сайте Минобороны, Шойгу посетил с проверкой хода выполнения гособоронзаказа оборонными предприятиями Центрального военного округа.