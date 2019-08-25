Вашингтон сообщил о торговых переговорах с Японией

Договоренности по торговле Соединенных Штатов с Японией помогут открыть рынок для товаров на более чем 7 миллиардов долларов. Об этом в воскресенье, 25 августа журналистам рассказал торговый представитель американской стороны Роберт Лайтхайзер.

«Это откроет рынки для продукции более чем на семь миллиардов долларов», — заявил он представителям СМИ после переговоров переговоров лидеров двух стран. Слова Лайтхайзера приводит Fox News.

Он также заметил, что соглашение имеет отношению к сельскохозяйственной отрасли, доходам от промышленности и цифровому сектору. В частности, речь идет о поставках из Соединенных Штатов мяса, свинины, пшеницы, алкоголя и других продуктов.