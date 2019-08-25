Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Рядом с территорией Роскосмоса в Подмосковье начался пожар

Рядом с территорией Роскосмоса в Подмосковье начался пожар

 Милонов высказался против снятия моратория на смертную казнь в России

Милонов высказался против снятия моратория на смертную казнь в России
Поставки дизеля из РФ на Украину сократились вдвое

Поставки дизеля из РФ на Украину сократились вдвое

 Зеленский рассказал о мифическом взятии казаками крепости Дюнкерк

Зеленский рассказал о мифическом взятии казаками крепости Дюнкерк
Вашингтон сообщил о торговых переговорах с Японией

Вашингтон сообщил о торговых переговорах с Японией

 Три человека погибли в Альпах при падении самолета

Три человека погибли в Альпах при падении самолета
Рядом с территорией Роскосмоса в Подмосковье начался пожар

Рядом с территорией Роскосмоса в Подмосковье начался пожар

 Милонов высказался против снятия моратория на смертную казнь в России

Милонов высказался против снятия моратория на смертную казнь в России
Поставки дизеля из РФ на Украину сократились вдвое

Поставки дизеля из РФ на Украину сократились вдвое

 Зеленский рассказал о мифическом взятии казаками крепости Дюнкерк

Зеленский рассказал о мифическом взятии казаками крепости Дюнкерк
Вашингтон сообщил о торговых переговорах с Японией

Вашингтон сообщил о торговых переговорах с Японией

 Три человека погибли в Альпах при падении самолета

Три человека погибли в Альпах при падении самолета
18:03   25 Августа 2019
Весь мир

Вашингтон сообщил о торговых переговорах с Японией

Вашингтон сообщил о торговых переговорах с Японией

Договоренности по торговле Соединенных Штатов с Японией помогут открыть рынок для товаров на более чем 7 миллиардов долларов. Об этом в воскресенье, 25 августа журналистам рассказал торговый представитель американской стороны Роберт Лайтхайзер.

«Это откроет рынки для продукции более чем на семь миллиардов долларов», — заявил он представителям СМИ после переговоров переговоров лидеров двух стран. Слова Лайтхайзера приводит Fox News.

Он также заметил, что соглашение имеет отношению к сельскохозяйственной отрасли, доходам от промышленности и цифровому сектору. В частности, речь идет о поставках из Соединенных Штатов мяса, свинины, пшеницы, алкоголя и других продуктов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#сша #япония #торговля

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...