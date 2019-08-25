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 Три человека погибли в Альпах при падении самолета

Три человека погибли в Альпах при падении самолета
17:53   25 Августа 2019
Весь мир

Три человека погибли в Альпах при падении самолета

Три человека погибли в Альпах при падении самолета

Легкомоторный самолет потерпел крушение и загорелся на высокогорном перевале Симплон в швейцарских Альпах.

Жертвами катастрофы стали, по данным местной полиции, три человека, в том числе ребенок.

Одномоторный самолет Piper вылетел примерно в 9 часов утра (10.00 по московскому времени) с аэропорта кантона Вале и взял курс на Италию. Причина его крушения к настоящему моменту не называется.

«Экстренные службы быстро прибыли на место происшествия, где констатировали гибель пилота и двух пассажиров: взрослого и ребенка», - говорится в сообщении.

Местные правоохранительные органы проводят расследование по факту произошедшего.

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Автор: Александр Люблинский
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