Три человека погибли в Альпах при падении самолета

Легкомоторный самолет потерпел крушение и загорелся на высокогорном перевале Симплон в швейцарских Альпах.

Жертвами катастрофы стали, по данным местной полиции, три человека, в том числе ребенок.

Одномоторный самолет Piper вылетел примерно в 9 часов утра (10.00 по московскому времени) с аэропорта кантона Вале и взял курс на Италию. Причина его крушения к настоящему моменту не называется.

«Экстренные службы быстро прибыли на место происшествия, где констатировали гибель пилота и двух пассажиров: взрослого и ребенка», - говорится в сообщении.

Местные правоохранительные органы проводят расследование по факту произошедшего.