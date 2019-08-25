Милонов высказался против снятия моратория на смертную казнь в России

Депутат Государственной Думы Александр Шерин согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания. Депутат уверен, что ограничения навязала России Европа. Однако инициировать снятие моратория Шерин не взялся.

«Я думаю, что этот мораторий навязан России. Все эти вещи, навязанные нашей стране под псевдочеловеческими ценностями, которые пропагандирует Европа, делаются умышленно для разрушения нашей страны. Мораторий на смертную казнь разрушает Российскую Федерацию», — цитирует депутата Telegram-канал «Подъем».

«Политика сегодня» обсудила заявление Шерина с его коллегой Виталием Милоновым. Депутат Госдумы рассказал, что он категорический противник смертной казни.

«Европой нам навязан не только мораторий, но и релевантные отношения с наркотиками, когда мы должны были ввести понятие наркотиков для личного использования. Это действительно большая проблема. Я как православный христианин — против снятия моратория», — ответил Милонов.

Депутат добавил, что смертная казнь не дает права на ошибку, а в связи проблемами в нашем законодательстве, судебные издержки всегда могут быть.

«Смертная казнь является тем, что невозможно вернуть назад. В случае судебной ошибки, которая может быть, мы потеряем невиновного человека. Я с большим пониманием отношусь, когда есть ликвидация бандитов, бандформирований, террористической операции. Но смертная казнь для преступников — это чрезмерно», — считает Милонов.

Ранее в пользу возвращения смертной казни выступил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Поводом послужило убийство 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Малоярославце.