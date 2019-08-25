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Три человека погибли в Альпах при падении самолета
17:38   25 Августа 2019
Весь мир

Пять человек погибли на Мальорке при столкновении небольшого самолета с вертолетом

Пять человек погибли на Мальорке при столкновении небольшого самолета с вертолетом

Легкомоторный самолет в воскресенье столкнулся с вертолетом в небе над испанским островом Мальорка, который относится к автономному сообществу Балеарские острова.

Об этом региональное правительство сообщает в своем микроблоге Twitter, отмечая, что, по предварительным данным, в числе жертв крушения один несовершеннолетний.

«В 13:35 по местному времени произошла авиационная авария между вертолетом и сверхлегким самолетом в муниципалитете Инка», - приводит сообщение правительства агентство ТАСС.

При этом местное издание Diario de Mallorca отмечает, что пятеро погибших, это те, кто находился в самолете, а на борту вертолета было еще два человека. В то же время радиостанция Cadena SER уточняет, что вертолет имел немецкий регистрационный номер.

В настоящее время на месте падения обломков работают пожарные. Причина столкновения двух воздушных судов не называется.

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Автор: Александр Люблинский
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