Поставки дизеля из РФ на Украину сократились вдвое

Представитель украинского президента Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что объемы поставок дизтоплива из России на Украину в августе сократились вдвое. Это произошло из-за ввода Киевом пошлин.

Теперь вместо 45% объема рынка российское дизтопливо занимает 20%. По словам Геручса, увеличились поставки из Белоруссии, стран Евросоюза и с морских направлений.

«Никакого дефицита нет, более того, на этой неделе цены дизтоплива снизились еще на 20-80 копеек/литр. Это свидетельствует, что решение было продумано», — написал политик в Facebook.

Украинский Кабмин с 1 августа ввел специальные пошлины на большинство российских товаров «в ответ на расширение экономических санкций. Пошлина на дизтопливо составляет 3,75%, а на сжиженный газ — 1,75%. С 1 октября их размер увеличится соответственно до 4% и 3%.