Обстановка во французском городе Биарриц во время саммита G7 оставляет крайне гнетущее впечатление. Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич поделился соответствующим мнением с ФАН.

Во время своей поездки глава ФЗНЦ написал в своем Telegram-канале, что город абсолютно вымер, на улицах совсем нет людей. Полиция полностью оцепила Биарриц и сейчас он находится в осаде. Въехать в город невозможно. При этом, со слов Малькевича, районный центр данной местности фактически захвачен антиглобалистами.

«Все магазины, кафе, общественные заведения закрыты с 22 по 28 августа! Причем не просто закрыты, а заколочены специальными досками, везде установлены железные ставни!», — написал он в своем канале, отметив зловещую тишину в городе.

Также Малькевич рассказал о бесчинствах антиглобалистов. Дочь одной из гостей отеля, где поселился сам Малькевич, возвращалась на автобусе из испанского Бильбао в город Байонна через Биарриц. Во время остановки внезапно почти перед самым автобусом на автобан высыпало около двух сотен человек в черном в масках и противогазах. Они начали ломать указатели и дорожные столбы. Обломки вытаскивали на проезжую часть, пытаясь тем самым забаррикадировать движение.

Вскоре они начали раскачивать автобус, пытаясь повалить транспортное средство на бок. Водитель вскоре смог прорвать кордон.

«В этот момент наконец-то приехала полиция», — написал Малькевич.

В комментарии ФАН президент Фонда защиты национальных ценностей заметил, что Биарриц превращен в какой-то концлагерь. По его словам, крайне разительный контраст получается с саммитом G20, который прошел в Санкт-Петербурге в 2013 году. По его мнению, мероприятие, которое прошло в Северной столице РФ, скорее был похож на праздник, однако в Биаррице же все абсолютно иначе.

Малькевичя добавил, что антиглобалисты в данной местности ведут себя крайне нагло, пользуясь своей безнаказанностью. Он также подчеркнул, что сначала здешняя полиция дает недовольным активистам возможность сильно бесчинствовать, а потом начинают самым жесточайшим образом их разгонять, в том числе водометами.

«Конечно, невольно проводятся параллели с Россией, где тактика превентивных задержаний довольно действенная. То есть во Франции они ждут, когда автобус опрокинут и только потом действуют. Это неправильно», — заметил Малькевич.

Антиглобалисты, по его словам, в свободное от своих акций время бродят по Байонне, вероятно, пытаясь перегруппироваться, тогда можно будет ожидать очередное обострение ситуации.

В настоящее время в городе на юге Франции проходит саммит «Большой семерки». Лидеры стран G7 в ходе мероприятия обсудили вопрос возможности возвращения России и восстановление формата «Большой восьмерки».