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17:00   25 Августа 2019
Весь мир

Сирийская армия налаживает мирную жизнь в освобожденных районах Идлиба и Хамы

Сирийская армия налаживает мирную жизнь в освобожденных районах Идлиба и Хамы

Сирийская арабская армия (САА) налаживает мирную жизнь на территории, отнятой у террористов из идлибской зоны деэскалации. Мирные жители начинают возвращаться в подконтрольные официальному Дамаску районы.

На днях САА освободила от террористов целый ряд городов в Идлибе. Союзники «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) оказались зажаты в «латаминском котле», а военные смогли вытеснить боевиков из стратегически важного города Хан-Шейхун. Бежавшие боевики оставили после себя разрушенные районы.

Саперы САА уже приступили к разминированию освобожденной территории. Военные разбирают завалы на сирийских улицах. На освобожденных землях возобновили работу органы государственной власти, организовано восстановление больниц и школ. Скоро жителям освобожденных районов поможет российский Центр по примирению враждующих сторон, сообщает источник ФАН.

Сирийская армия налаживает мирную жизнь в освобожденных районах Идлиба и Хамы

При участии России в населенном пункте Суран развернули пункт пропуска, на котором мирным жителям оказывают неотложную медпомощь и раздают индивидуальное питание. На КПП стоят автобусы, которые готовы увезти мирных жителей, которые пожелают покинуть зону деэскалации. 

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #саа

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