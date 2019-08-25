Сирийская армия налаживает мирную жизнь в освобожденных районах Идлиба и Хамы

Сирийская арабская армия (САА) налаживает мирную жизнь на территории, отнятой у террористов из идлибской зоны деэскалации. Мирные жители начинают возвращаться в подконтрольные официальному Дамаску районы.

На днях САА освободила от террористов целый ряд городов в Идлибе. Союзники «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) оказались зажаты в «латаминском котле», а военные смогли вытеснить боевиков из стратегически важного города Хан-Шейхун. Бежавшие боевики оставили после себя разрушенные районы.

Саперы САА уже приступили к разминированию освобожденной территории. Военные разбирают завалы на сирийских улицах. На освобожденных землях возобновили работу органы государственной власти, организовано восстановление больниц и школ. Скоро жителям освобожденных районов поможет российский Центр по примирению враждующих сторон, сообщает источник ФАН.

При участии России в населенном пункте Суран развернули пункт пропуска, на котором мирным жителям оказывают неотложную медпомощь и раздают индивидуальное питание. На КПП стоят автобусы, которые готовы увезти мирных жителей, которые пожелают покинуть зону деэскалации.