Террористы намерены воспользоваться давно опробованными методами, чтобы обвинить сирийские правительственные войска в расправе над мирным населением, сообщает ФАН со ссылкой на собственный источник.

Для этого полевые командиры террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» опять готовят провокации с применением химоружия в городах Джиср-аш-Шугур и Маарет ан-Нуман, которые находятся в сирийской провинции Идлиб. По данным целого ряда независимых источников агентства, в эти населенные пункты уже доставили емкости с отравляющими веществами в сопровождении специалистов из Турции и Франции. При этом роль «спасателей» для пострадавших уже отведена печально известным «Белым каскам».

Подстроенную химатаку в последствии может использовать Запад для удара по Сирии, а также ввода турецких военных в зону деэскалации.