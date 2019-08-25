Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Рядом с территорией Роскосмоса в Подмосковье начался пожар

Рядом с территорией Роскосмоса в Подмосковье начался пожар

 Милонов высказался против снятия моратория на смертную казнь в России

Милонов высказался против снятия моратория на смертную казнь в России
Поставки дизеля из РФ на Украину сократились вдвое

Поставки дизеля из РФ на Украину сократились вдвое

 Зеленский рассказал о мифическом взятии казаками крепости Дюнкерк

Зеленский рассказал о мифическом взятии казаками крепости Дюнкерк
Вашингтон сообщил о торговых переговорах с Японией

Вашингтон сообщил о торговых переговорах с Японией

 Три человека погибли в Альпах при падении самолета

Три человека погибли в Альпах при падении самолета
Рядом с территорией Роскосмоса в Подмосковье начался пожар

Рядом с территорией Роскосмоса в Подмосковье начался пожар

 Милонов высказался против снятия моратория на смертную казнь в России

Милонов высказался против снятия моратория на смертную казнь в России
Поставки дизеля из РФ на Украину сократились вдвое

Поставки дизеля из РФ на Украину сократились вдвое

 Зеленский рассказал о мифическом взятии казаками крепости Дюнкерк

Зеленский рассказал о мифическом взятии казаками крепости Дюнкерк
Вашингтон сообщил о торговых переговорах с Японией

Вашингтон сообщил о торговых переговорах с Японией

 Три человека погибли в Альпах при падении самолета

Три человека погибли в Альпах при падении самолета
16:55   25 Августа 2019
Весь мир

Террористы готовят провокации с химоружием в САР

Террористы готовят провокации с химоружием в САР

Террористы намерены воспользоваться давно опробованными методами, чтобы обвинить сирийские правительственные войска в расправе над мирным населением, сообщает ФАН со ссылкой на собственный источник.

Для этого полевые командиры террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» опять готовят провокации с применением химоружия в городах Джиср-аш-Шугур и Маарет ан-Нуман, которые находятся в сирийской провинции Идлиб. По данным целого ряда независимых источников агентства, в эти населенные пункты уже доставили емкости с отравляющими веществами в сопровождении специалистов из Турции и Франции. При этом роль «спасателей» для пострадавших уже отведена печально известным «Белым каскам».  

Подстроенную химатаку в последствии может использовать Запад для удара по Сирии, а также ввода турецких военных в зону деэскалации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Алла Ларионова
#сирия #идлиб #провокация #химатака

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...