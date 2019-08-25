Российскую делегацию пригласили посетить Польшу на годовщину освобождения Освенцима

Польша ожидает визита российской делегации высокого ранга на памятные мероприятия в честь годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. Это произошло 27 января 1945 года.

О приглашении сообщил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в воскресенье, 25 августа.

«Мы ожидаем делегацию высокого ранга в январе на годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин намерен посетить Освенцим. При этом ранее руководство Польши не пригласило Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны. В Варшаве заявили, что такое решение принято из-за нарушения международного права в 1939 году.