Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Рядом с территорией Роскосмоса в Подмосковье начался пожар

Рядом с территорией Роскосмоса в Подмосковье начался пожар

 Милонов высказался против снятия моратория на смертную казнь в России

Милонов высказался против снятия моратория на смертную казнь в России
Поставки дизеля из РФ на Украину сократились вдвое

Поставки дизеля из РФ на Украину сократились вдвое

 Зеленский рассказал о мифическом взятии казаками крепости Дюнкерк

Зеленский рассказал о мифическом взятии казаками крепости Дюнкерк
Вашингтон сообщил о торговых переговорах с Японией

Вашингтон сообщил о торговых переговорах с Японией

 Три человека погибли в Альпах при падении самолета

Три человека погибли в Альпах при падении самолета
Рядом с территорией Роскосмоса в Подмосковье начался пожар

Рядом с территорией Роскосмоса в Подмосковье начался пожар

 Милонов высказался против снятия моратория на смертную казнь в России

Милонов высказался против снятия моратория на смертную казнь в России
Поставки дизеля из РФ на Украину сократились вдвое

Поставки дизеля из РФ на Украину сократились вдвое

 Зеленский рассказал о мифическом взятии казаками крепости Дюнкерк

Зеленский рассказал о мифическом взятии казаками крепости Дюнкерк
Вашингтон сообщил о торговых переговорах с Японией

Вашингтон сообщил о торговых переговорах с Японией

 Три человека погибли в Альпах при падении самолета

Три человека погибли в Альпах при падении самолета
16:26   25 Августа 2019
Россия

Российскую делегацию пригласили посетить Польшу на годовщину освобождения Освенцима

Российскую делегацию пригласили посетить Польшу на годовщину освобождения Освенцима

Польша ожидает визита российской делегации высокого ранга на памятные мероприятия в честь годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. Это произошло 27 января 1945 года.

О приглашении сообщил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в воскресенье, 25 августа.

«Мы ожидаем делегацию высокого ранга в январе на годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин намерен посетить Освенцим. При этом ранее руководство Польши не пригласило Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны. В Варшаве заявили, что такое решение принято из-за нарушения международного права в 1939 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #польша #освенцим

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...