Президент Украины Владимир Зеленский в своей поздравительной речи по случаю Дня независимости страны повторил все сомнительные и ничем не подтвержденные мифы о заслугах украинцев в мировой истории

В частности, Зеленский заявил, что не совсем правильно говорить, что Украине, как государству, 28 лет, ведь украинцы и до 1991 года «успели немало».

«Произошло крещение Киевской Руси, Иван Федоров издал во Львове «Апостол», основана Киево-Могилянская академия, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Пилипа Орлика, Украина была одной из основательниц ООН, Сергей Королев внес весомый вклад в покорение космоса человечеством», - поведал глава государства согражданам.

При этом, говоря о событиях 2014 года, Зеленский рассказал аллегорию о соседе, который одного ребенка похитил, а другого запер в детской и приставил к дверям вооруженную охрану. О том, кто же этот сосед, и как звали детей, украинский лидер подробностей не привел.

Историк и политолог Владимир Корнилов, слова которого приводит газета «Взгляд», пояснил, что байку о том, что Хмельницкий и Сирко участвовали во взятии Дюнкерка в 1645 году, не только не подтверждается ни одним историческим историком, но и уже неоднократно были опровергнуты украинскими историками, изучавшими документы и проводившими исследования.

«Якобы в 1645 году запорожские казаки на своих лодочках-чайках переплыли Балтийское море и в поддержку французов овладели крепостью Дюнкерк, которую удерживали испанцы», отметил Корнилов, добавив. Что легенда густо приправлена такими подробностями, как, например, белые флаги, которые казаки якобы подняли ночью, чтобы обмануть испанцев.

При этом тон напомнил, что в ходе Тридцатилетней войны (1618-1648 годы) войска Франции, которыми командовал принц Конде, действительно какое-то время осаждали, но так и не взяли, крепость Дюнкерк, занятую испанцами, но разбить испанцев в этой части страны французам удалось лишь в 1658 году, и это исторический факт. О том же, что в осаде 1645 года «участвовали запорожцы», упоминалось в жизнеописании графа де Брежи – посла Франции в Речи Посполитой тех лет, которое написал французский автор 17 века Пьер Шевалье. По версии автора, граф де Брежи способствовал набору запорожских казаков в наемники для службы королю Франции. За Шевалье эту байку повторили еще несколько авторов, в том числе и историк 19 века Николай Костомаров, в то же время Михаил Грушевский – «отец украинской историографии – не упоминает ни о чем подобном.

По словам Ковалева, все это не помешало Зеленскому использовать эту байку в официальном заявлении. С таким же успехом, добавил он, глава государства мог, опираясь на мультсериал о казаках, заявить, что украинцы выиграли первый чемпионат Европы выиграли, а также подарили ведро инопланетянам на летающей тарелке.

Также истории к уточнил, что упомянутый Зеленским автор первой конституции Пилип Орлик, в честь которого якобы назван парижский аэропорт Орли, является таким же мифом.

«Никого не волнует, что название «Орли» появилось чуть ли не раньше названия «Париж», а Орлик никакую конституцию не составлял», - просветил Ковалев, добавив, что союзник шведов и соратник Мазепы составил в 1710 году не конституцию, а обращение к казакам, взяв за образец прокламации королей Речи Посполитой, на название французской коммуны Орли произошло от латинского «Аврелиакум».

Стоит также напомнить, что советский конструктор Сергей Королев родился в 1907 году в Российской империи, в городе Житомир. До 19 лет он прожил в Киеве, после чего навсегда поселился в Москве, где и занимался конструкторскими работами.