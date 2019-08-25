Глава США сожалеет, что не поднял пошлины на товары из Китая еще выше

Американский лидер Дональд Трамп сожалеет, что не повысил пошлины на товары из Китая еще выше. Об этом сообщила пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм после того, как СМИ неверно истолковали слова главы Белого дома.

В ходе беседы с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном журналисты спросили Трампа, сожалеет ли он о чем-либо в связи с обострением торговой войны с КНР. На это американский президент ответил утвердительно.

После его ответа ряд крупных американских СМИ, сообщили, что Трамп выразил сожаление в связи с торговой войной с Пекином.