Полицейский из Астрахани спас мать с ребенком из горящего дома

Сотрудник патрульно-постовой службы полиции Евгений Щеглов вытащил мать с ребенком из горящего дома в Астрахани. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк в воскресенье, 25 августа.

Возгорание случилось в многоквартирном доме в Трусовском районе города. Щеглов забежал в задымленный подъезд, на последнем этаже которого он увидел женщину с ребенком на руках. Сотрудник полиции укутал ребенка одеялом, забрал его на руки и вывел женщину из объятого огнем дома.

Волк отметила, что благодаря грамотным действиям правоохранителей в результате пожара никто не пострадал