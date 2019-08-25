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16:02   25 Августа 2019
Россия

Полицейский из Астрахани спас мать с ребенком из горящего дома

Полицейский из Астрахани спас мать с ребенком из горящего дома

Сотрудник патрульно-постовой службы полиции Евгений Щеглов вытащил мать с ребенком из горящего дома в Астрахани. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк в воскресенье, 25 августа. 

Возгорание случилось в многоквартирном доме в Трусовском районе города. Щеглов забежал в задымленный подъезд, на последнем этаже которого он увидел женщину с ребенком на руках. Сотрудник полиции укутал ребенка одеялом, забрал его на руки и вывел женщину из объятого огнем дома.

Волк отметила, что благодаря грамотным действиям правоохранителей в результате пожара никто не пострадал

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Автор: Арсений Аскольский
#пожар #полиция #астрахань

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