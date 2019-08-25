В Госдуме не исключили, что День государственного флага России в будущем станет выходным

Беседуя с «Политикой сегодня», председатель комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов, заместитель руководителя ЛДПР Ярослав Нилов не исключил, что День государственного флага России в будущем станет официальным выходным.

«Я не исключаю, что со временем День флага может стать выходным днем. Однако любой выходной день — это изменение трудового законодательства. Любой выходной день — это нагрузка на экономику страны и бюджет», — сказал Нилов.

Ежегодно 22 августа во многих регионах нашей страны проходили торжественные мероприятия, посвященные празднику триколора. Нилов отметил, что концерты и флешмобы в будущем должны стать всероссийской традицией. Депутат также добавил, что в этот день ЛДПР на протяжении многих лет проводит митинги в разных регионах, вспоминая историю 1991-го года — то как возник праздник, который мы отмечаем сегодня.

«Праздничные традиции в День флага будут продолжаться. Он будет отмечаться так и дальше», — уверен Нилов.

Напомним, что в честь праздника на проспекте Сахарова в Москве развернули гигантский флаг-рекордсмен, который занесли в книгу рекордов России. После этого состоялся митинг-концерт, который посетили более 100 тысяч москвичей и гостей столицы. Посетителей мероприятия поздравили Филипп Киркоров, Валерия, Тимати, Григорий Лепс, а также «Сурганова и оркестр» и «Голубые береты» и оркестры фестиваля «Спасская башня».

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич рассказал, что митинг в столице в честь Дня российского флага — зарождение важной и знаменательной традиции.