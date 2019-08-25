Пляж в Барселоне эвакуировали из-за возможного взрывного устройства в море
Взрывное устройство в море поблизости от побережья испанской Барселоны стало причиной эвакуации всех посетителей с городского пляжа.
Об этом в воскресенье сообщает агентство ТАСС, приводя данные пресс-службы гражданской гвардии столицы Каталонской автономии.
«Зона оцеплена, установлен периметр безопасности», - добавили в ведомстве.
При этом в полиции Каталонии отметили, что возможно у берегов Барселоны появилось взрывное устройство времен Гражданской войны в Испании.
Как сообщает местное издание El Mundo, водолазы гражданской гвардии обследуют морское дно, чтобы обнаружить взрывное устройство и произвести контролируемый взрыв. Ранее в полицию поступило сообщение о том, что в море поблизости от Барселоны находится подозрительный, потенциально взрывоопасный, объект.