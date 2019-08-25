Российская молодежь все активнее участвует в праздновании Дня флага

Активность, которую проявляет молодежь при участии в мероприятиях в честь Дня Государственного флага России, повышается. Такое мнение высказал руководитель образовательного центра «Сириус», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева.

«Особенно важно отметить, что большую роль в праздновании Дня флага начинает играть наша молодежь, подрастающее поколение», — заявила она журналистам.

Она отметила, что представители молодого поколения не просто присоединяются к существующим форматам праздника, но и принимают активное участие в креативном процессе, наполняя этот знаменательный для страны день новыми, современными смыслами. Шмелева добавила, что в этом году отмечается 350-летие российского триколора.

День Государственного флага РФ, по мнению руководителя «Сириуса», объединил людей разных возрастов, профессий и социальных слоев. Шмелева считает, что праздник является важным индикатором единства и поступательного движения России в будущее.