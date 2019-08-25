Российский режиссер Игорь Хомский скончался в аварии в Москве. Ему было 42 года. Об этом сообщает РЕН-ТВ в воскресенье, 25 августа.

По данным СМИ, ДТП случилось в Юрьевском переулке. Хомский находился за рулем взятой в аренду каршеринговой машины и врезался в грузовик. Мужчина умер на месте от полученных травм.

Игорь Хомский как режиссер известен по сериалу «Закон каменных джунглей». Он автор фильма «Неоконченный урок», а также короткометражек «История N» и «Очная ставка».