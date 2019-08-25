Трамп допустил возможность третьей встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, проведет еще одну встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Об этом Трамп упомянул на полях проходящего во Франции саммита G7, отвечая на вопросы журналистов о том, возможна ли еще одна двусторонняя встреча с лидером КНДР.

«Возможно, будет еще одна», - ответил президент США, слова которого приводит Associated Press.

При этом Дональд Трамп добавил, что он не в восторге от того, что Северная Корея возобновила ракетные испытания.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ добавил при этом, что проведенные недавно Пхеньяном испытания новой ракетной системы нарушают резолюции Организации объединенных наций.