Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Рядом с территорией Роскосмоса в Подмосковье начался пожар

Рядом с территорией Роскосмоса в Подмосковье начался пожар

 Милонов высказался против снятия моратория на смертную казнь в России

Милонов высказался против снятия моратория на смертную казнь в России
Поставки дизеля из РФ на Украину сократились вдвое

Поставки дизеля из РФ на Украину сократились вдвое

 Зеленский рассказал о мифическом взятии казаками крепости Дюнкерк

Зеленский рассказал о мифическом взятии казаками крепости Дюнкерк
Вашингтон сообщил о торговых переговорах с Японией

Вашингтон сообщил о торговых переговорах с Японией

 Три человека погибли в Альпах при падении самолета

Три человека погибли в Альпах при падении самолета
Рядом с территорией Роскосмоса в Подмосковье начался пожар

Рядом с территорией Роскосмоса в Подмосковье начался пожар

 Милонов высказался против снятия моратория на смертную казнь в России

Милонов высказался против снятия моратория на смертную казнь в России
Поставки дизеля из РФ на Украину сократились вдвое

Поставки дизеля из РФ на Украину сократились вдвое

 Зеленский рассказал о мифическом взятии казаками крепости Дюнкерк

Зеленский рассказал о мифическом взятии казаками крепости Дюнкерк
Вашингтон сообщил о торговых переговорах с Японией

Вашингтон сообщил о торговых переговорах с Японией

 Три человека погибли в Альпах при падении самолета

Три человека погибли в Альпах при падении самолета
15:18   25 Августа 2019
Политика

Трамп допустил возможность третьей встречи с Ким Чен Ыном

Трамп допустил возможность третьей встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, проведет еще одну встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Об этом Трамп упомянул на полях проходящего во Франции саммита G7, отвечая на вопросы журналистов о том, возможна ли еще одна двусторонняя встреча с лидером КНДР.

«Возможно, будет еще одна», - ответил президент США, слова которого приводит Associated Press.

При этом Дональд Трамп добавил, что он не в восторге от того, что Северная Корея возобновила ракетные испытания.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ добавил при этом, что проведенные недавно Пхеньяном испытания новой ракетной системы нарушают резолюции Организации объединенных наций.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#встреча #сша #кндр #политика #трамп #ким чен ын #весь мир #g7

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...