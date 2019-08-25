Юноша сделал предложение девушке на сцене «Тавриды-АРТ»

Молодой человек сделал своей девушке предложение выйти замуж на фестивале творческих сообществ «Таврида — АРТ», который в настоящее время проходит в Крыму в районе Судака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя дирекции фестиваля Егора Лукьянчикова.

Он рассказал, что на фестивале царит творческая атмосфера, где каждого гостя со всех сторон окружает искусство и красивая природа. По мнению Лукьянчикова, это создает романтическое настроение. Также представитель дирекции фестиваля заявил, что девушка ответила положительно на предложение.

«Таврида — АРТ» проходит в бухте Капсель на юго-восточном побережье республики Крым. Фестиваль является частью арт-кластера «Таврида», куда также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр.