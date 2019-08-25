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15:07   25 Августа 2019
Весь мир

Трамп «не в восторге» от ракетных испытаний КНДР

Трамп «не в восторге» от ракетных испытаний КНДР

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не восторге от последних ракетных запусков, которые КНДР провела со своей территории. При этом он отметил, они не нарушают американо-северокорейские договоренности.

Так президент США отреагировал на проводимые Северной Кореей испытания перед встречей с японским премьер-министром Синдзо Абэ на полях саммита G7, который проходит в Биаррице. Хозяин Белого дома подчеркнул, что многие страны проводят испытания такого типа ракет.

«Мы в мире ракет, ребята, нравится вам это или нет», — заявил Трамп журналистам.

Глава государства пояснил, что «никогда лично не обсуждал» с северокорейским лидером Ким Чен Ыном вопрос, нарушают ли нынешние ракетные запуски Пхеньяна резолюции Совета Безопасности ООН.

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Автор: Арсений Аскольский
#трамп #ракеты #кндр и сша

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