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14:37   25 Августа 2019
Россия

Состояние флага на Доме правительства РФ проверяют еженедельно

Состояние флага на Доме правительства РФ проверяют еженедельно

Флаг на здании Дома правительства России проверяют каждую неделю и, если нужно, отправляют в чистку и на ремонт. Об этом говорится в Twitter Кабмина в воскресенье, 25 августа.

Сообщение сопровождается роликом, на котором можно увидеть работу следящих за состоянием государственного символа специалистов.

День государственного флага установлен 20 августа 1994 года указом президента России и ежегодно отмечается 22 августа. В субботу, 24 августа, на проспекте Сахарова в 11.00 состоялся флэшмоб «Флаг-рекордсмен». Он попал в книгу рекордов России. Там же прошел грандиозный концерт, гостями которого стали известные спортсмены, ученые, космонавты и общественные деятели.

Мероприятия были приурочены ко Дню флага России.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #флаг рф #дом правительства

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