Состояние флага на Доме правительства РФ проверяют еженедельно

Флаг на здании Дома правительства России проверяют каждую неделю и, если нужно, отправляют в чистку и на ремонт. Об этом говорится в Twitter Кабмина в воскресенье, 25 августа.

Сообщение сопровождается роликом, на котором можно увидеть работу следящих за состоянием государственного символа специалистов.

В этом году российский триколор отмечает 350-летие. Флаг на здании Дома Правительства подвержен влиянию погодных условий, поэтому каждую неделю его проверяют и отправляют по необходимости на ремонт и в чистку. Смотрите видео: pic.twitter.com/55hy3wXEU5 — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 25 августа 2019 г.

День государственного флага установлен 20 августа 1994 года указом президента России и ежегодно отмечается 22 августа. В субботу, 24 августа, на проспекте Сахарова в 11.00 состоялся флэшмоб «Флаг-рекордсмен». Он попал в книгу рекордов России. Там же прошел грандиозный концерт, гостями которого стали известные спортсмены, ученые, космонавты и общественные деятели.

Мероприятия были приурочены ко Дню флага России.