Беглов рассказал подписчикам о результатах своей работы за неделю

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» подвел итоги работы, проделанной на уходящей неделе.

Беглов ответил на вопросы подписчиков о тарифах, заверив, что на ближайший год стоимость услуг ЖКХ зафиксирована и повышаться точно не будет. Также он рассказал, что внес на рассмотрение Петербургского Заксобрания проект о включении Малиновка в Красногвардейском районе в реестр зеленых насаждений. По его словам, парк будет полностью защищен от застройки, а его площадь будет расширена.

Также врио губернатора заявил, что лично проконтролирует ситуацию с домом на Гвардейской улице в Красном селе, где проживают слепые и слабовидящие люди, Как отмечается, крыльцо дома совершенно разрушено, на стенах черный грибок, а в подвале плесень, что создает угрозу для здоровья жильцов.

Беглов подчеркнул, что ситуация с домом в Красном селе представляет собой случай особой безответственности и цинизма Управляющей компании.

По словам градоначальника, на неделе был открыт обновленный Пионерский парк. При этом он напомнил, что в сентябре в Петербурге планируется подвести итоги большой программы благоустройства, в рамках которой в порядок приведены около 500 дворов и 50 парков.