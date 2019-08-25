Автомобильный мост рухнул в Харькове

Обрушение автомобильного моста рядом с Харьковской окружной дорогой на Украине произошло утром в воскресенье, 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции региона.

В частности, известно, что рухнула одна сторона моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также руководство местного отдела полиции.

По информации правоохранителей, в результате обрушения никто не пострадал. Однако движение транспорта сейчас в данной местности перекрыто. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.