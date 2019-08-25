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14:06   25 Августа 2019
Россия

Герой России рассказал о неизгладимых впечатлениях о празднике национального флага

Герой России рассказал о неизгладимых впечатлениях о празднике национального флага

Герой России Вячеслав Бочаров поделился впечатлениями от митинга-концерта на проспекте Академика Сахарова, приуроченном к 350-летию российского флага. Об этом он рассказал в беседе с газетой «Взгляд» в воскресенье, 25 августа. 

По его словам, на Сахарова вышли люди «всех профессий и сословий», просто так, не по приказу. 

«У меня аж мурашки пробегали по телу. Вот единство, вот что нас объединяет! Нас объединяет наша символика»,  — поделился Герой России.

Бочаров отметил, что Общественная палата еще пять лет назад поддержала организацию, которая решила «пропагандировать государственные символы». Тогда же была развернута самая большая копия Знамени Победы на Поклонной горе. А сам Бочаров лично развернул такую же копию на Северном полюсе.

Герой России рассказал о неизгладимых впечатлениях о празднике национального флага

Напомним, субботу, 24 августа, на проспекте Сахарова в 11.00 состоялся флэшмоб «Флаг-рекордсмен». Он попал в книгу рекордов России. Там же прошел грандиозный концерт, гостями которого стали известные спортсмены, ученые, космонавты и общественные деятели. 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #бочаров #день флага

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