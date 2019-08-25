Тюменские медики отказали в приеме пациентке с отеком Квинке, приехавшей под конец смены

Врачи тюменской больницы отказались принять женщину с отеком Квинке, мотивировав это тем, что их дежурство заканчивается, а на помощь больной потребовалось бы два часа.

Инцидент произошел в воскресенье 25 августа в больнице «Водников» - ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России» - по адресу улица Беляева,1.

Видеозапись произошедшего, сделанную очевидцами, выложили в интернет.

«Кто капать-то ее будет? Ну, отек Квинке… Вы думайте головой, когда везете. У нас осталось дежурить пять минут. Девушку надо откапывать, наблюдать два часа как минимум», - говорит медицинский работник на записи.

При этом портал «72.ру» приводит слова молодого человека, который рассказал, что медики отказались принять его девушку с сильной аллергической реакцией – они сделали ей укол и сказали, что ей нужна срочная госпитализация, так как начался отек легких. После этого, молодым людям пришлось самостоятельно срочно ехать в Первую областную клиническую больницу.

Инцидент прокомментировали пресс-службе областного департамента здравоохранения, назвав его недопустимым и беспрецедентным.

«Больница «Водников» находится в федеральном подчинении, однако оказывает помощь жителям Тюмени и Тюменского района. Ранее таких грубых нарушений не отмечалось. Случай будет детально рассмотрен, а к работникам будут применены строгие меры взыскания», - отметили в ведомстве.

При этом в приемном покое больницы журналистам рассказали, что смена врачей, не оказавшая девушке помощь, разошлась по домам. С главврачом больницы к настоящему моменту связаться не удалось.