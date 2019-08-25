Как в разных регионах России отмечали День государственного флага

День государственного флага России отметили по всей стране торжествами, которые длились в течение последних четырех дней. Первыми праздник отметили жители Дальнего Востока: на Сахалине студенты взобрались на сопку и размести на ней российский флаг, в центральном городе Приморского края — Владивостоке — торжества начались с замены триколора на флагштоке здания региональной администрации, а финальным аккордом праздника стал концерт в Спортивной гавани.

Далее эстафету переняла Якутия. Одновременно во всех городах республики подняли триколоры — но все началось с установки символа на смотровой площадке горы Чочур-Муран. Центральная площадь региональной столицы приняла флешмоб #МойФлаг, в котором участвовал председатель правительства республики Владимир Солодов. Более сотни людей выстроились в триколор, чтобы отметить всероссийский праздник. После этого на площади начался торжественный концерт детских творческих коллективов. Вечером жители Якутска увидели российский триколор на центральной телебашне, которая переливалась всеми цветами российского флага.

В Сибири и на Урале праздник отметили заплывами на 350 метров, в том числе и в городе Урай. Помощник главы города Ольга Бычкова уточнила, что цифра была выбрана не случайно: она символизирует 350-летие символа России.

«Не менее 15 человек впервые в истории города переплывут реку, держа одной рукой флаг страны», — пояснила она.

В Красноярске финишировал 170-километровый заплыв по Енисею. Эстафета началась в понедельник, 19 августа, в Новоселево и за четыре дня сменяя друг друга спортсмены преодолели дистанцию. Вечером 22 августа жители Красноярска взяли в руки фонарики и «зажгли» из них слово «Россия». Завершился праздник световым шоу на Стрелке.

В солнечном Сочи гости курорта и жители города устроили флешмоб — пришли на мероприятия, посвященные Дню флага в одежде с цветами триколора. Торжества начались с поднятия флага площадью 45 квадратных метров в небо на воздушных шарах под гимн Российской Федерации. Официальный старт празднику дал мэр города Анатолий Пахомов, который начал свою речь с поздравления россиян.

«Это праздник патриотов нашей страны и мы отдаем честь и уважение этому главному символу России, – сказал Пахомов. – Наш флаг во время Олимпиады и Паралимпиады поднимался каждый день по нескольку раз, это было в честь победы наших российских спортсменов. Это наша гордость была и эта гордость остается».

В столице Крыма в честь праздника развернули триколор весом в 100 килограммов. А по центральным улицам Симферополя прошли авто- и мото- пробеги. В Адыгее участники слета талантливой молодежи «Фишт-2019» станцевали вместе с жителями региона праздничный обрядовый танец «Удж», символизирующий мир и единение.

В ОЦ «Сириус» День флага отметили спортивными флешмобами в Олимпийском парке, а в «Орленке» участники РДШ (Российское движение школьников — прим.ред.) познакомили участников смен с основными направлениями деятельности общественного движения. Ярким завершением дня стал праздничный концерт, подготовленный участниками «Всероссийского конкурса-фестиваля «Хрустальные звёздочки».

Прошла в «Орленке» и акция «Флаг, покоривший полюс». В Мурманск 22 августа вернулись дети, которые участвовали в экспедиции на Северный полюс. Спускаясь с трапа, они растянули в руках флаг, который побывал на Северном полюсе. Одновременно с этим в «Орленке» переняли эстафету — развернули флаг, аналогичный вернувшемуся на ледоколе. Ребята, представляющие все регионы России, будут последовательно передавать его из рук в руки, начиная с самого восточного до самого западного региона страны.

Масштабные торжества, посвященные Дню государственного флага России развернулись и в Северной столице. В стенах Петропавловской крепости жители и гости города увидели показательные выступления спортсменов силового экстрима, приняли участие в мастер-классах по твистингу, рисунку акварелью, а также сыграли в баскетбол и посмотрели соревнования фехтовальщиков. В небо Петербурга запустили 13-метрового воздушного змея в цветах российского триколора.

Около полумиллиона человек отпраздновали День российского флага в Москве. Основные площадки праздника, которые были доступны москвичам, расположились на проспекте Академика Сахарова, в парке Победы на Поклонной горе, в музее-заповеднике «Коломенское», в Екатерининском парке и в саду «Эрмитаж». Там прошли концерты, флешмобы, квесты и представления.

Москвичи будут отмечать праздник и в воскресенье. В парке Олимпийской деревни состоится мастер-класс по росписи керамики и пряников в цветах российского триколора, в парке Фили можно создать сувенирный флажок, в «Митино» состоится концерт «Летний карнавал», а в парке Победы — выступления Дениса Майданова, Владимира Девятова и Алексея Хворостяна. С праздником поздравил россиян мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что флаг России – символ славы и память о великих событиях.