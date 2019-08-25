Разоблачившая преступную деятельность Соболь женщина опасается за свою жизнь

Екатерина Ковалева, переживающая за жизнь и здоровье своей семьи, обратилась за защитой в ФАН после очередного покушения неизвестных лиц. Нападения на женщину связны с тем, что она дала показания, разоблачающие преступную деятельность юриста навальновского ФБК Любови Соболь, причастной к отравлению московских детей в декабре минувшего года. Агентство приводит подробности этой истории.

В ночь с субботы на воскресение неизвестные лица, проникшие в подъезд дома, где проживает семья Ковалевой, облили ее дверь белой краской. Пострадавшая уже обратилась в полицию в связи с инцидентом.

Журналисты же узнали о произошедшем после личного обращения Ковалевой, которая теперь волнуется за жизнь и здоровье своих близких. Она написала письмо в ФАН с просьбой о протекции, воспользовавшись предложением издания по оказанию помощи всем, кому угрожает ФБК.

При этом есть все основания считать, что к покушению отношение имеет именно ФБК, так как всего десятью днями ранее Ковалева в интервью ФАН рассказала о причастности Соболь к отравлению детей в московских школах в конце минувшего года.

Ковалева обвинила соратницу скандально известного блогера Навального в том, что она могла участвовать в распространении бактерий по детским учреждениям. Скандал же Соболь могла спровоцировать для привлечения внимания к своей персоне перед выборами в Мосгордуму.

В декабре 2018 года в российской столице имела место вспышка детских заболеваний, которую ФБК выгодно использовал, выпустив на этой почве фейковые расследования. Навальновская контора без каких либо достоверных аргументов обвинила в инциденте поставщика питания «Конкорд», который принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину.

Чтобы придать значение своим «утверждениям» умельцы из ФБК привлекли родителей пострадавших детей, которые изначально поверили словам оппозиционеров, даже подав коллективный иск в суд, подготовленный при деятельном участии юриста Екатерины Ковалевой, являющейся матерью одного из пострадавших детей. Процессом травли и вымогательства у бизнесмена 300 миллионов рублей руководила Соболь. При том, что Пригожин категорически отказался выплачивать эти средства шантажистам.

Через некоторое время стало очевидно, что никакой вины «Конкорда» в заболеваниях нет, а следовательно появились подозрения в обмане со стороны «расследователей» ФБК. В итоге родители стали выходить из иска, так как не хотели участвовать в лживой агитационной кампании в МГД Соболь, решившей построить карьеру на заболевших детях.

Среди осознавших реальное положение дел родителей оказалась и Екатерина Ковалева, которая не только перестала поддерживать юриста ФБК, но и обратилась к журналистам. В интервью бывшая соратница Соболь рассказала немало подробностей о преступной деятельности команды Навального. После этого сотрудники ФБК начали в отношении нее травлю.

В апреле, после общения к агентству, дверь квартиры семьи Ковалевых была измазана экскрементами, а саму ее начали преследовать неизвестные люди, требовавшие от Ковалевой, чтобы она перестала рассказывать правду об ФБК. После недавнего интервью работники Фонда вновь активизировались, облив дверь квартиры краской.

ФАН не исключает, что злоумышленники, связанные с ФБК, могут прибегнуть и к физической силе для устранения «нежелательного свидетеля». В Фонде имеется специально созданный силовой аппарат, состоящий из тех, кто готов нападать на людей по приказу.