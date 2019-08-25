Первый президент Украины объяснил бессмысленность первого гимна страны

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, почему старый гимн Украины «Еще не умерла Украина» был бессмысленным. Об этом информирует «112 Украина» в воскресенье, 25 августа.

Экс-лидер рассказал, что до 2003 года в гимне были слова «Еще не умерла Украина», хотя правильно «Еще не умерли Украины и слава, и воля». По словам Кравчука, он видел «бессмыслицу» в первом варианте гимна, но «время было не то, чтобы думать о буквах». Вариант «Еще не умерла Украина» приняли в 1991 году.

Современную редакцию гимна Рада приняла лишь в 2003 году.