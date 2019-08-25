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12:52   25 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Первый президент Украины объяснил бессмысленность первого гимна страны

Первый президент Украины объяснил бессмысленность первого гимна страны

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, почему старый гимн Украины «Еще не умерла Украина» был бессмысленным. Об этом информирует «112 Украина» в воскресенье, 25 августа. 

Экс-лидер рассказал, что до 2003 года в гимне были слова «Еще не умерла Украина», хотя правильно «Еще не умерли Украины и слава, и воля». По словам Кравчука, он видел «бессмыслицу» в первом варианте гимна, но «время было не то, чтобы думать о буквах». Вариант «Еще не умерла Украина» приняли в 1991 году.

Современную редакцию гимна Рада приняла лишь в 2003 году. 

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #кравчук

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