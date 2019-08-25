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Лидеры стран G7 выступили за усиление координации с РФ

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12:10   25 Августа 2019
Весь мир

Лидеры стран G7 выступили за усиление координации с РФ

Лидеры стран G7 выступили за усиление координации с РФ

Лидеры стран G7 выступают за усиление сотрудничества с российской стороной. Об этом пишет информационное агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатический источник.

«Лидеры G7 выступают за усиление координации с Россией… для реинтеграции пока рано», — заявил собеседник агентства.

Во французском Биаррице в субботу, 24 августа, стартовал саммит «Большой семерки», который продлится до понедельника. Ранее американский лидер Дональд Трамп допустил, что пригласит президента Российской Федерации Владимира Путина на следующий саммит в 2020 году.

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Автор: Алла Ларионова
#политика #g7

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