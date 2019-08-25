Мальевич назвал митинг в честь 350-летия флага на Сахарова зарождением новой традиции

Прошедший в субботу митинг в честь дня российского флага на проспекте Академика Сахарова в Москве — зарождение важной и знаменательной традиции. Такое мнение выразил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич в беседе с Газетой.ру.

Гордость за Россию привела к тому, что почти 100 тысяч человек вышли на мероприятия, развернули гигантский флаг РФ, отметил эксперт. Малькевич обратил внимание, что аналогичные акции прошли в Севастополе и ряде других российских регионов. Он выразил надежду, что со временем в России появится традиция носить в лацкане пиджака флажок

Малькевич предположил, что определенную роль сыграл закон защите от оскорбления госсимволов в интернете. По словам собеседника издания, День флага для многих россиян стал более понятным, чем День России.

«День флага оказался простым: никого не побеждали, не свергали, не прогоняли. Он простой и в этом его сила, можно сказать. Я предложу нашим законодателям подумать, может, действительно еще одну-две памятные даты установить — такие же простые, понятные и приятные для наших граждан», — резюмировал Малькевич.

Напомним, субботу, 24 августа, на проспекте Сахарова в 11.00 состоялся флэшмоб «Флаг-рекордсмен». Он попал в книгу рекордов России. Там же прошел грандиозный концерт, гостями которого стали известные спортсмены, ученые, космонавты и общественные деятели.