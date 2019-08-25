Признаки монтажа нашли в аудиозаписи чиновницы, оскорбляющей пострадавших от паводка

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что аудиозапись, на которой местная чиновница оскорбляла людей, пострадавших от паводков, будет по запросу властей подвергнута дополнительной экспертизе.

Ранее эксперты обнаружили признаки монтажа на записи телефонного разговора, в ходе которого якобы глава управления пресс-службы и информации областного правительства Ирина Алешкевич оскорбительно отзывается о жителях районов, пострадавших от разрушительных наводнений нынешним летом.

Женский голос на аудиозаписи, распространившейся в интернете на прошлой неделе, говорит, что на встречу с президентом России Владимиром Путиным, посетившим пострадавшие от удара стихии населенные пункты, пришли люди с двумя классами образования, к тому же плохо одетые. По словам женщины, все они находятся в пунктах временного размещения – с чистым туалетом и теплыми постелями – в условиях, о которых и не мечтали в «своем хлеву».

Агентство ТАСС приводит в воскресенье комментарий Сергея Левченко по поводу аудиозаписи:

«Экспертиза была запрошена, мы получили предварительные данные, что это монтаж. Я сразу же сказал для большей объективности запросить как минимум еще одну экспертизу или две», - рассказал губернатор области.

При этом он добавил, что решение будет приниматься после получения окончательных результатов экспертизы, которые поступят не ранее чем через неделю. В ходе экспертизы будет определена подлинность записи и наличие монтажа.

Ирина Алешкевич до вынесения решения остается в отпуске. По ее словам, запись была сфальсифицирована, но она также ожидает заключения экспертов.